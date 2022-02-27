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SWEET TV відкрив безплатний доступ до українських новинних каналів

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Новинні канали можна безплатно дивитися на SWEET TV - фото 1
Новинні канали можна безплатно дивитися на SWEET TV

Українська компанія інтернет-телебачення SWEET TV забезпечить безплатний доступ до новинних каналів. Розповідаємо, які канали можна буде дивитися усім без винятку!

Онлайн-кінотеатр SWEET TV розуміє важливість доступу до інформації усіх без винятку українців. Тож він прийняв рішення зробити безплатним доступ до низки новинних каналів.

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Які канали безплатно показуватимуть на SWEET.TV

Якщо у вас закінчилася оплата за тариф, ви матимете можливість далі безплатно дізнаватися новини. Вони у воєнний стан транслюються у режимі 24 на 7. Для цього доступними будуть шість новинних каналів. Мовиться про:

1+1
Новий канал
ICTV
СТБ
Україна
Україна 24

Нагадуємо, що дивитися SWEET.TV можна як на смартфонах, так і на планшетах, ноутбуках, і, ясна річ, телевізорах.

Для отримання безплатного доступу потрібно або вже бути користувачем онлайн-кінотеатру, або зареєструватися. Він доступний усюди, де є інтернет: як мобільний, так і стаціонарний.

Бережіть себе та довіряйте лише перевіреній інформації. І не забувайте підтримувати ЗСУ та вірити у те, що все буде Україна!

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