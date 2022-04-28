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війна

Українці створили "туристичні листівки" воєнного часу, їх продають на благодійність

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Українці створили "туристичні листівки" воєнного часу, їх продають на благодійність - фото 1

В Україні набувають особливої популярності благодійні NFT-зображення. Ця колекція "туристичних листівок" показує наслідки вторгнення росії в Україну. Їх можна придбати, а кошти перерахують на підтримку українців.

На маркетплейсі OpenSea можна придбати "листівки" від українського NFT-ілюстратора Vertwen, який є автором благодійної колекції.

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"24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Мирні міста перетворилися на зону бойових дій. Україна чинить опір і обороняється, але російська армія руйнує міста і вбиває тисячі українських мирних жителів. Ми створили проєкт, у якому показуємо події, які змінили життя мирних міст після нападу росії. Підтримуйте Україну – купуйте NFT", – зазначають творці цих ілюстрацій.

Відомо, що 80% коштів, які отримають від продажу зображень, перекажуть на рахунок Нацбанку – для надання гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії. Решта 20% витратять на створення нових ілюстрацій та розвиток проєкту.

Українці створили 'туристичні листівки' воєнного часу, їх продають на благодійність - фото 504212

Українці створили 'туристичні листівки' воєнного часу, їх продають на благодійність - фото 504213

Українці створили 'туристичні листівки' воєнного часу, їх продають на благодійність - фото 504214

Українці створили 'туристичні листівки' воєнного часу, їх продають на благодійність - фото 504215

Українці створили 'туристичні листівки' воєнного часу, їх продають на благодійність - фото 504216

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