Пушкін втратив голову у Конотопі: фото курйозу під час демонтажу

По всій країні триває демонтаж пам'ятників радянської епохи та тих, які пов'язані з країною-агресором. І Конотоп не став винятком, адже там був пам'ятник Пушкіну, який епічно знесли.

Сотні вулиць в Україні отримують нові назви, а на вулицях позбавляються від всіх пам'яток, які стосуються Росії. І не лише радянський монумент "дружби народів" у Києві доволі епічно демонтували. Тоді у російського робітника відпала частина тіла, але не тільки він позбувся голови, адже схожа ситуація трапилась і на Сумщині, про що розповів журналіст Олександр Рудоманов.

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"У Конотопі демонтували Пушкіна. При демонтажі відірвало голову", – відзначив він під красномовними кадрами. Як додали коментатори: "проблеми з головою – то у них хронічне: і у живих, і навіть у пам’ятників".

До слова, ось феєричне відео зі столиці з демонтажу монументу з робітниками під Аркою "Дружби народів":

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