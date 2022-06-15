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війна Kalush

Українці обрали новий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України!" (фото)

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Українці обрали новий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України!" (фото) - фото 1

Ігор Смілянський, голова "Укрпошти" повідомив, що завершилося голосування за ескіз нової марки й українці обрали переможця – "перемога за тракторними військами". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що у голосування взяли участь майже 834 000 громадян. Беззаперечним лідером голосування на всіх платформах став ескіз №4 – український трактор тягне російський брухт. За цю роботу проголосували понад 340 000 українців.

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Друге місце посів екскіз "путін, якого зупиняє ЗСУ" (майже 155 000 голосів). Третє – малюнок з Калушем.

В "Укрпошті зазначають, що цю переможну марку планують випустити у середині липня. Наклад буде 5 мільйонів марок 2-х номіналів (це 830 000 аркушів по 6 марок).

Українці обрали новий ескіз марки 'Доброго вечора, ми з України!' (фото) - фото 507554

До теми: "Русскій воєнний корабль… ВСЬО": коли можна буде купити останню партію марок від Укрпошти

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