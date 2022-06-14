AliExpress повертається до України: доставку можна замовити через Нову пошту

Для українських користувачів знову став доступний інтернет-магазин AliExpress. Робити замовлення можна уже відзавтра, 15 червня.

Про відновлення доставки з AliExpress в умовах війни повідомили у пресслужбі Нової пошти. При замовленні потрібно вказати опцію AliExpress Standard Shipping і на карті вибрати найближче відділення або ж поштомат Нової пошти.

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Наскільки швидко товари будуть приходити до покупців, поки що не беруться прогнозувати.

До початку повномасштабної війни AliExpress очолював ТОП найулюбленіших закордонних інтернет-магазинів українців. У середньому, за день клієнти Нової пошти замовляли близько 2,6 тонни товарів з AliExpress.

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