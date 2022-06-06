"Русскій воєнний корабль… ВСЬО": коли можна буде купити останню партію марок від Укрпошти

Від початку війни Укрпошта йшла в ногу з трендами. Так, з'явилась ціла серія марок, присвячена крейсеру "Москва". Розповідаємо, коли можна буде придбати останню партію марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО".

Як зазначають в Укрпошті, така можливість з'явиться за лічені дні. Відразу ж зауважимо, що мовиться про останню партію цих марок. Більше їх, швидше за все, випускати не будуть.

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Продаж марок відбудеться 10 червня

В Укрпошті повідомили, що останню партію марок запустять у продаж 10 червня. У цей день охочі матимуть можливість придбати собі марки. Але традиційно зберігаються певні обмеження.

Придбати легендарні поштові марки можна у поштамтах вашої області. Крім того, марки будуть доступні у сільських відділеннях та для замовлення онлайн, – кажуть в Укрпошті.

Що ж стосується обмежень, то в одні руки продають 2 аркуші, 5 конвертів, а також листівок з відповідним зображенням.

В Укрпошті також повідомили про те, що обробляють попередні замовлення на марки. Частину з них уже відправили до адресатів. Решту ж відправлятимуть до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, що на днях можна було відправляти ескізи для нової марки, яку випустить Укрпошта. Пізніше компанія організує опитування, під час якого й визначать, чий малюнок прикрасить нову марку.

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