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"Русскій воєнний корабль… ВСЬО": коли можна буде купити останню партію марок від Укрпошти
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Від початку війни Укрпошта йшла в ногу з трендами. Так, з'явилась ціла серія марок, присвячена крейсеру "Москва". Розповідаємо, коли можна буде придбати останню партію марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО".
Як зазначають в Укрпошті, така можливість з'явиться за лічені дні. Відразу ж зауважимо, що мовиться про останню партію цих марок. Більше їх, швидше за все, випускати не будуть.
Варте уваги: Укрпошта представила мерч із зображенням марки з тим самим потопленим російським кораблем
Продаж марок відбудеться 10 червня
В Укрпошті повідомили, що останню партію марок запустять у продаж 10 червня. У цей день охочі матимуть можливість придбати собі марки. Але традиційно зберігаються певні обмеження.
Придбати легендарні поштові марки можна у поштамтах вашої області. Крім того, марки будуть доступні у сільських відділеннях та для замовлення онлайн, – кажуть в Укрпошті.
Що ж стосується обмежень, то в одні руки продають 2 аркуші, 5 конвертів, а також листівок з відповідним зображенням.
В Укрпошті також повідомили про те, що обробляють попередні замовлення на марки. Частину з них уже відправили до адресатів. Решту ж відправлятимуть до кінця наступного тижня.
Нагадаємо, що на днях можна було відправляти ескізи для нової марки, яку випустить Укрпошта. Пізніше компанія організує опитування, під час якого й визначать, чий малюнок прикрасить нову марку.
Читайте також: Стало відомо, скільки за день Укрпошта продала нових марок із російським кораблем
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