Українці Natus Vincere порвали всіх на чемпіонаті з CS:GO: шалена сума призових

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere з Counter-Strike: Global Offensive впевнено перемогла на чемпіонаті IEM Katowice. Такої гри фанати не бачили від NAVI вже давно!

За перемогу в першому великому чемпіонаті із CS:GO в 2020 році Natus Vincere отримали 250 тисяч доларів. У гранд-фіналі турніру українські кіберспортсмени обіграли французьку G2 Esports з рахунком 3:0. За друге місце нашим суперникам вручили 100 тисяч доларів. Третє та четверте місце посіли команди Astralis і Fnatic, отримавши нагороду по 40 тисяч. П'ятірку лідерів замкнула австралійська Team Liquid, яка виграла 15 тисяч.

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Фінальний поєдинок NAVI проти G2 Esports був дуже видовищним. Тільки подивіться на цей чудо-"ейс" (ситуація в CS:GO, коли ти вбиваєш всю ворожу команд) у виконанні flamie. Три фраги (тобто вбивства) він зробив з гранати:

flamie робив як "ейси", так і витягав складні "клатчі" (напружена ігрова ситуація, коли гравець залишається сам проти кількох гравців команди-суперника):

NAVI була сильна не тільки індивідуально, але й командно:

У фіналі G2 нав'язала боротьбу тільки на одній карті, програвши на de_dust2 з рахунком 13:16. На de_nuke і de_mirage NAVI була нестримна – на "нюці" вона віддала 4 раунди, а на "міражі" – тільки два.

Український гравець Олександр "s1mple" Костильов став найкращим на чемпіонаті:

За фіналом Katowice 2020 спостерігало понад 1 мільйон глядачів – це третій результат в історії турнірів по CS:GO після Katowice 2019 і FACEIT Major: London 2018.

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