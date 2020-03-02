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ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
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Окрема і доволі популярна ніша смартфонів присвячена мобільним геймерам. Ці гаджети не лише відрізняються топовими характеристиками, а й мають низку особливостей для комфортного геймінгу. Напередодні анонсу Black Shark 3 ми вирішили зробити короткий огляд ігрових смартфонів на ринку.
Смартфони для фанатів мобільного геймінгу – окрема категорія гаджетів, які вартують особливої уваги. Мовиться не лише про круту начинку, а й спеціальні можливості, якими, до слова, іноді не можуть похизуватися флагманські смартфони інших виробників.
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Наразі найпопулярнішими смартфонами для геймерів є ASUS ROG Phone II, Xiaomi Black Shark 2 Pro, а також ZTE nubia Magic 3s. Кожен із них по-своєму цікавий, тож ми спробуємо розібрати фішки гаджетів, а також визначити, який же ідеально підійде навіть для найбільш затятого фаната ігор.
ASUS ROG Phone II
Компанія ASUS давно відома не лише завдяки своїм ультрабукам, які виглядають часом крутіше, ніж рішення від Apple. Їхні ігрові ноутбуки можуть похизуватися не лише крутою продуктивністю, а й низкою фішок, які формують справжню екосистему. Останнє, до слова, можна вважати справжнім ексклюзивом, адже інші виробники обмежуються здебільшого випуском лише самого ігрового смартфона.
Не змогла компанія оминути й мобільних геймерів своєю увагою. Влітку 2019 року вона показала нове покоління ROG Phone, який не лише отримав потужне "залізо", а й цілу гору корисних і не зовсім аксесуарів.
Технічні характеристики ASUS ROG Phone II:
- екран: 6,59", AMOLED, 2340 х 1080, HDR 10, 120 Гц
- процесор: Snapdragon 855+
- пам'ять: 8 + 128 ГБ / 12 + 256 ГБ / 12 + 512 ГБ / 12 + 1 ТБ
- камери: 48 Мп (f / 1,8) + 13 Мп (ультраширококутна)
- акумулятор: 6000 мАг
- особливості: стереодинаміки, додаткові аксесуари
- габарити: 171 x 77.6 x 9.5 mm, 240 грамів
ціна в Україні: від 15 940 гривень
Тут ви можете більше прочитати не лише про ASUS ROG Phone II, а й про аксесуари, які можна докупити до нього окремо.
Xiaomi Black Shark 2 Pro
Китайці в Xiaomi вирішили, що зупинятися лише на бюджетних і топових смартфонах – не найкраща ідея. Потрібно було завойовувати ще одну нішу, яка покірно очікувала на це. Так на ринку кілька років тому з'явився перший Black Shark, потім друге його покоління, а після цього гаджет з приставкою Pro. 3 березня нам мають показати Black Shark 3. Новий пристрій, який уже виходитиме у рамках суббренду Black Shark.
Black Shark 2 Pro нам показали влітку, але він і досі вважається одним із найпотужніших пристроїв на ринку. Воно й не дивно, адже топове "залізо", не надмірна роздільна здатність екрана, а також система охолодження дозволяє насолоджуватися мобільним геймінгом без просідання кількості кадрів, а також без відчутних зависань. Єдине, що може вас суттєво засмутити – екран з частотою 60 Гц. Хотілося б, щоб гаджет для геймерів уже мав бодай 90 Гц, а то й усі 120!
Технічні характеристики Black Shark 2 Pro:
- екран: 6,39", AMOLED, 2340 х 1080
- процесор: Snapdragon 855+
- пам'ять: 8 + 128 ГБ / 12 + 128 ГБ / 12 + 256 ГБ
- камери: 48 Мп (f / 1,8) + 12 Мп (телемодуль з f / 2,2)
- акумулятор: 4000 мАг
- габарити: 163.6 x 75 x 8.8 mm, 205 грамів
ціна в Україні: від 21 499 гривень за версію 12 + 256 ГБ
ZTE nubia Magic 3s
Не менш цікавою є новинка мобільного гіганта ZTE. І хоч в Україні смартфони цієї компанії не є надто популярними, але ми наполегливо рекомендуємо звернути на них увагу. Тим паче, що ціна дуже і дуже смачна. А за неї ви отримаєте не лише потужний процесор, а й крутий екран. Єдине, що підкачало – камера. Але для більшості геймерів вона не така вже й важлива.
Технічні характеристики ZTE nubia Magic 3s:
екран: 6,65", AMOLED, 2340 х 1080, 90 Гц
процесор: Snapdragon 855+
пам'ять: 8 + 128 ГБ / 12 + 256 ГБ
камери: 48 Мп (f / 1,7)
акумулятор: 5000 мАг
габарити: 171.7 x 78.5 x 9.7 mm, 215 грамів
ціна в Україні: від 14 000 гривень за версію 8 + 128 ГБ
Коротко пройдемось по перевагах геймерських смартфонів:
- удосконалена система охолодження;
- спеціальні режими для комфортної гри та стрімінгу;
- крутий дизайн і надійний корпус;
- пристойна автономність;
- оптимізація ігор.
Якщо ж ви не можете назвати себе мобільним геймером – цілком імовірно, що ігровий смартфон вам аж ніяк не підійде, адже в нього і камера буде скромніша, і габарити пристойніші. Для повсякденного використання такі пристрої можуть бути зручними не всім, тож наполегливо рекомендуємо перед покупкою потримати гаджет у руках, аби зрозуміти, чи підходить він саме вам. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
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