YouTube назвав ТОП 10 найпопулярніших комп'ютерних ігор 2019 року

Відеохостинг YouTube оприлюднив список найпопулярніших ігор серед геймерів у 2019 році. Жодна новинка цього року до списку не увійшла. Користувачі надають перевагу старим і перевіреним проєктам.

Так, лідером рейтингу стала відеогра Minecraft. На другому місці опинилася Fortnite. Автори переліку відзначають, що цей продукт як сервіс для спілкування серед підлітків обійшов навіть Facebook. У 2019 році відеогра принесла більше цифрових доходів, ніж будь-яка інша гра в історії. Третє місце ж посіла перевірена роками гра Grand Theft Auto V.

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ТОП 10 найпопулярніших запитів у геймерів

Minecraft Fortnite Grand Theft Auto Garena Free Fire Roblox PUBG MOBILE League of Legends PlayerUnknown's Battlegrounds Brawl Stars Mobile Legends: Bang Bang

Як бачимо, цього разу не обійшлося без сюрпризів. Наприклад, навряд чи хтось чекав побачити в топі, та ще й на четвертому місці, Garena Free Fire. Можливо, ви взагалі вперше чуєте про конкурента Fortnite і PUBG Mobile. Проте, в'єтнамська королівська битва для смартфонів є досить популярним проєктом.

Не менш несподівані гості – MOBA для смартфонів: Brawl Stars, яка посіла дев'яте місце, і десята Mobile Legends: Bang Bang, яка особливо популярна у Південно-Східній Азії.

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