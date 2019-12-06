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YouTube назвав ТОП 10 найпопулярніших комп'ютерних ігор 2019 року

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Grand Theft Auto V - фото 1
Grand Theft Auto V / goodfon

Відеохостинг YouTube оприлюднив список найпопулярніших ігор серед геймерів у 2019 році. Жодна новинка цього року до списку не увійшла. Користувачі надають перевагу старим і перевіреним проєктам.

Так, лідером рейтингу стала відеогра Minecraft. На другому місці опинилася Fortnite. Автори переліку відзначають, що цей продукт як сервіс для спілкування серед підлітків обійшов навіть Facebook. У 2019 році відеогра принесла більше цифрових доходів, ніж будь-яка інша гра в історії. Третє місце ж посіла перевірена роками гра Grand Theft Auto V.

До теми: Визначено ТОП 50 найкращих відеоігор десятиліття

ТОП 10 найпопулярніших запитів у геймерів

  1. Minecraft
  2. Fortnite
  3. Grand Theft Auto
  4. Garena Free Fire
  5. Roblox
  6. PUBG MOBILE
  7. League of Legends
  8. PlayerUnknown's Battlegrounds
  9. Brawl Stars
  10. Mobile Legends: Bang Bang

Як бачимо, цього разу не обійшлося без сюрпризів. Наприклад, навряд чи хтось чекав побачити в топі, та ще й на четвертому місці, Garena Free Fire. Можливо, ви взагалі вперше чуєте про конкурента Fortnite і PUBG Mobile. Проте, в'єтнамська королівська битва для смартфонів є досить популярним проєктом.

Не менш несподівані гості – MOBA для смартфонів: Brawl Stars, яка посіла дев'яте місце, і десята Mobile Legends: Bang Bang, яка особливо популярна у Південно-Східній Азії.

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Джерело: hollywoodreporter
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