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Українці активно купують нові авто: ТОП-10 марок січня

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Українці активно купують нові авто: ТОП-10 марок січня - фото 1

Ринок нових легкових автомобілів почав 2020 рік з росту і зміни лідера. Так, в січні український автопарк поповнили майже 7,1 тисячі нових легкових авто, або на 35% більше, ніж в той же місяць роком раніше.

Як підрахували аналітики Асоціації автовиробників України Укравтопром, найбільшим попитом в січні 2020 року користувалися автомобілі марки Toyota (1207 зареєстрованих). У порівнянні з січнем 2019 року реалізація нових Toyota в Україні зросла на 91%, що і дозволило цій японській марці піднятися з другої на першу сходинку рейтингу.

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Водночас, січневий лідер минулого року – Renault – попри 31%-ве зростання, опустився на сходинку вниз з результатом 1055 авто. Зберіг третю позицію в рейтингу Nissan, реєстрації якого виросли майже на чверть, до 529 штук. Чеська Skoda, яка рік тому замикала лідируючу п'ятірку, збільшила продажі на 37%, до 466 авто, і піднялася на четверте місце. Попит на автомобілі марки KIA виріс на 12%, і хоча цього було недостатньо, щоб зберегти за маркою четверту сходинку в рейтингу, але результату в 436 зареєстрованих авто з запасом вистачило на п'яте місце.

via GIPHY

Також в ТОП-10 січня 2020 увійшли такі марки:

  • Hyundai – 362 шт. (+ 8%);
  • Volksvagen – 323 шт. (+ 18%);
  • Peugeot – 264 шт. (+ 144%);
  • Mercedes-Benz – 248 шт. (+ 70%);
  • Mitsubishi – 235 шт. (+ 33%).

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Джерело: ukrautoprom
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