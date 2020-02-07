Ford випустив куртку з емодзі для велосипедистів

Виробник автомобілів Ford придумав куртку з емодзі, яку так і назвали – Emoji Jacket. На спині виробу – велика світлодіодна панель, яка дозволяє користувачеві відображати свій настрій і, отже, значно легше спілкуватися з водіями.

Дизайн куртки був розроблений у партнерстві з фахівцями з промислового дизайну, які беруть участь у дорожній кампанії, мета якої – спонукати більшу кількість людей безпечно їздити на велосипеді.

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Крім великих значків емодзі на панель виводяться всілякі індикатори та сигнали небезпеки. Зробити це можна за допомогою бездротового пульта дистанційного керування, встановленого на кермі велосипеда.

"Я часто їжджу як на двох, так і на чотирьох колесах і особисто відчував багато розчарування і небезпеки, з якими водії і велосипедисти стикаються на дорогах, – прокоментував задум президент і генеральний директор Ford в Європі, на Близькому Сході і в Африці Стівен Армстронг. – Безпечна інтеграція різних видів транспорту – ключова в забезпеченні загальної безпеки і сьогодні, і в майбутньому".

Велокуртка Emoji Jacket – зроблений в єдиному екземплярі прототип, який поки неможливо вільно придбати. Його завдання – показати, наскільки можна покращити ситуацію на дорозі шляхом вищого рівня взаєморозуміння між усіма учасниками руху.

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