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Лайфхаки для водіїв: які двигуни потрібно прогрівати в зимовий час

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як прогрівати мотор автомобіля - фото 1
як прогрівати мотор автомобіля

Погодні умови впливають не лише на дорожньо-транспортну ситуацію, але й на стан автомобілів. Читайте далі та дізнайтеся, які двигуни і як потрібно прогрівати взимку.

Взимку автовласники часто стикаються з тим, що на двигун впливає мінусова температура й перешкоджає нормальній роботі. Розповідаємо, як саме і з якими моторами потрібно поводитися водіям.

І ще: До уваги водіїв: мити чи не мити автомобільний двигун

  • Карбюраторні двигуни

Старі мотори відрізняються від сучасних тим, що їх система сумішоутворення має безліч слабкостей і вразливостей. Але намагайтеся не перестаратися з прогріванням! Досить п'яти хвилин прогріти машину, а після того плавно і без розкрутки оборотів почати рух.

  • Нові мотори

Їх можна прогрівати протягом 2-3 хвилин. Головне – плавно почати рух, без різких ривків.

  • Дизельні двигуни

На холостому ходу такі мотори нагріваються довше. Прогрівати їх потрібно теж близько двох хвилин, а інші вузли прогріються вже під час руху.

Лайфхаки для водіїв: які двигуни потрібно прогрівати в зимовий час - фото 384690

Підсумуємо: будь-який мотор не потрібно довго прогрівати. Кожен раз, коли водій прогріває тільки двигун і потім стартує з непідготовленими іншими механізмами, це призводить до зношування деталей авто. Головне, як тільки авто рушить з місця, уникати підвищених оборотів двигуна. Нехай автомобіль звикне до поїздки після простою на морозі. Завдяки руху, він почне прогріватися швидше та ефективніше!

До теми: Поліція розробила додаток для водіїв, яких застали зненацька складні погодні умови

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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