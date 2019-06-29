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Українці – найсексуальніша нація світу: деталі

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Міла Куніс, голлівудська актриса українського походження - фото 1
Міла Куніс, голлівудська актриса українського походження / zen

Українців назвали найсексуальнішою нацією планети! Жителі України мають вражаючу, неповторну зовнішність: не дивно, що серед них стільки моделей, зазначено у дослідженні.

Саме ми з вами, українці, виявилися найсексуальнішою нацією за версією опитування, проведеного аналітичним онлайн-сервісом для мандрівників Big Seven Travel. Рейтинг ТОП-50 опублікований на офіційному сайті сервісу.

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Big Seven Travel провели опитування серед своєї півторамільйонної аудиторії. При цьому респондентам не давали жодних уточнень до слова "сексуальні", щоб вони інтерпретували його самі. "Українці мають вражаючу зовнішність, тому вони легко очолили наш рейтинг 2019 року. Хто може посперечатися з цим? Не дивно, що саме серед українців стільки моделей", – йдеться в коментарі адміністраторів сервісу.

На другому місці опинилися данці, третьому – філіппінці. У першу п'ятірку найсексуальніших націй також увійшли жителі Бразилії і Австралії.

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Джерело: bigseventravel
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