На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
-
- 110
Українців назвали найсексуальнішою нацією планети! Жителі України мають вражаючу, неповторну зовнішність: не дивно, що серед них стільки моделей, зазначено у дослідженні.
Саме ми з вами, українці, виявилися найсексуальнішою нацією за версією опитування, проведеного аналітичним онлайн-сервісом для мандрівників Big Seven Travel. Рейтинг ТОП-50 опублікований на офіційному сайті сервісу.
І ще: Найкращі в ліжку: ще одна вагома причина не лінуватися
Big Seven Travel провели опитування серед своєї півторамільйонної аудиторії. При цьому респондентам не давали жодних уточнень до слова "сексуальні", щоб вони інтерпретували його самі. "Українці мають вражаючу зовнішність, тому вони легко очолили наш рейтинг 2019 року. Хто може посперечатися з цим? Не дивно, що саме серед українців стільки моделей", – йдеться в коментарі адміністраторів сервісу.
На другому місці опинилися данці, третьому – філіппінці. У першу п'ятірку найсексуальніших націй також увійшли жителі Бразилії і Австралії.
Читайте також: Забудьте про спальню: експерти назвали найкраще місце для сексу в домі
-
21:51Донька зірки 95 Кварталу показала унікальний знімок
-
21:21Xiaomi розповіла, скільки продала смартфонів Redmi A
-
21:0030 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
20:21Як зараз виглядають секс-символи 90-х
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:00Картинки з Днем Молоді: гарні листівки і відкритки зі святом
-
19:47Українець виграв золото Європейських ігор в боксі
-
19:20Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
-
18:44Сезон кабачків: готуйте такий сніданок кожен день
-
18:16Вам захочеться кинути: креативна соціальна реклама про шкоду куріння
-
18:00Гороскоп на 30 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Кіно вихідного дня: три фільми про літо для гарного настрою
-
17:19Де та з ким відпочивають зіркові українські футболісти: фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:54Сучасна молодь: яка вона – цікаве дослідження
-
16:30Гороскоп на липень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
16:19У мережі показали нові "бюджетні" AirPods: фото
-
15:52Голландці показали прототип "сонячного" електромобіля
-
15:30Жінки цих знаків Зодіаку легко підкорюють чоловічі серця
-
15:13Названа дієта, яка не завжди працює
-
14:55Ангел Victoria's Secret вразила фото у купальнику
-
14:31Вілл Сміт підірвав мережу яскравим жіночим образом
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
13:50Учені вирахували найкращий вік для шлюбу
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
19:20Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
-
17:50Кіно вихідного дня: три фільми про літо для гарного настрою
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
12:15Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
10:26Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень
-
08:12Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв
- 28 червня
-
21:53Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
-
18:20Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день
-
14:54Що відбувається з вашим тілом, коли ви перестаєте тренуватися
-
10:20Зеленський привітав українців з Днем Конституції і влаштував флешмоб: відео
-
07:14Погода в Україні 28 червня: у західних областях очікується похолодання
- 27 червня
-
21:25Найкращі в ліжку: ще одна вагома причина не лінуватися
-
19:31ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
17:48Погода в Києві: фото і відео апокаліптичної грози в столиці
-
15:03Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: несподівані результати опитування
-
13:40Чим закінчилися серіали, які ми дуже любили, але так і не додивились
-
10:51Джордж Мартін поділився враженнями про серіал Чорнобиль
-
07:11Погода в Україні 27 червня: частину регіонів накриють дощі з грозами
- 26 червня
-
21:50Не оргазм: науковці розповіли, що найважливіше в сексі
-
19:00ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
-
16:09Куди піти на День Конституції 2019 у Києві: афіша заходів на вихідні
-
14:39Софія Ротару безкоштовно виступить на Atlas Weekend 2019: коли і де
-
12:15Найкращі гаджети та товари Xiaomi, які захоче кожен
-
10:49ONUKA – Zenit: слухайте нову проникливу пісню, від якої мурахи по шкірі