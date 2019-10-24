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Україна знову піднялася в рейтингу ФІФА

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Збірна України - фото 1
Збірна України / unian

Збірна України поліпшила свої позиції в оновленому рейтингу ФІФА. Дізнайтеся, яку сходинку посідає наша збірна!

Збірна України піднялася в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу ФІФА. Так, на рахунку української збірної 1536 очок, що дозволило їй піднятися на 22 місце.

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Лідери рейтингу зберегли свої позиції: Бельгія, Франція та Бразилія. Повний список:

  • 1 (1). Бельгія 1755 очок
  • 2 (2). Франція 1726
  • 3 (3). Бразилія 1715
  • 4 (4). Англія 1651
  • 5 (6). Уругвай 1642
  • 6 (5). Португалія 1632
  • 7 (6). Хорватія 1631
  • 8 (7). Іспанія 1625
  • 9 (10). Аргентина 1617
  • 10 (9). Колумбія 1615
  • ...22 (25). Україна 1536
  • ...33 (35). Сербія 1485
  • ...96 (93). Люксембург 1248
  • ...132 (131). Литва 1086
Україна знову піднялася в рейтингу ФІФА - фото 363681

Нагадаємо, збірна України перемогла Португалію і достроково вийшла до Євро 2020. Матч Україна – Португалія пройшов 14 жовтня на НСК "Олімпійський" в Києві. Днями авторитетне британське видання Independent склало рейтинг найкращих футболістів ХХI століття. У ТОП ввійшли 100 футболістів, серед яких – легендарний нападник, а тепер тренер збірної України Андрій Шевченко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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