Україна знову піднялася в рейтингу ФІФА

Збірна України поліпшила свої позиції в оновленому рейтингу ФІФА. Дізнайтеся, яку сходинку посідає наша збірна!

Збірна України піднялася в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу ФІФА. Так, на рахунку української збірної 1536 очок, що дозволило їй піднятися на 22 місце.

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Лідери рейтингу зберегли свої позиції: Бельгія, Франція та Бразилія. Повний список:

1 (1). Бельгія 1755 очок

2 (2). Франція 1726

3 (3). Бразилія 1715

4 (4). Англія 1651

5 (6). Уругвай 1642

6 (5). Португалія 1632

7 (6). Хорватія 1631

8 (7). Іспанія 1625

9 (10). Аргентина 1617

10 (9). Колумбія 1615

...22 (25). Україна 1536

...33 (35). Сербія 1485

...96 (93). Люксембург 1248

...132 (131). Литва 1086

Нагадаємо, збірна України перемогла Португалію і достроково вийшла до Євро 2020. Матч Україна – Португалія пройшов 14 жовтня на НСК "Олімпійський" в Києві. Днями авторитетне британське видання Independent склало рейтинг найкращих футболістів ХХI століття. У ТОП ввійшли 100 футболістів, серед яких – легендарний нападник, а тепер тренер збірної України Андрій Шевченко.

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