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Серіал Великі Вуйки

Спокуслива дівчина захисника Динамо звела з розуму мережу

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Miss Blonde 2019 - фото 1
Miss Blonde 2019 / instagram

У мережі з'явилися спокусливі фото дівчини футболіста Артема Шабанова. Шанувальники у захваті від красуні!

Захисник київського футбольного клубу "Динамо" Артем Шабанов особливо не афішує своє особисте життя, проте, відомо, що вже тривалий час футболіст зустрічається з чарівною блондинкою на ім'я Юлія.

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У мережі з'явилися фото Артема Шабанова разом з форвардом киянином Артемом Бєсєдіним під час того, як вони відвідали концерт студії "Квартал 95". Футболісти були у супроводі двох дівчат, серед яких і Юлія.

Спокуслива дівчина захисника Динамо звела з розуму мережу - фото 362934

Дівчина має бездоганну фігуру та активно публікує відверті фото у мережу. За її сторінкою слідкує понад 91 тисяча підписників.

Спокуслива дівчина захисника Динамо звела з розуму мережу - фото 362935

Спокуслива дівчина захисника Динамо звела з розуму мережу - фото 362936
Спокуслива дівчина захисника Динамо звела з розуму мережу - фото 362937

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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