Спокуслива дівчина захисника Динамо звела з розуму мережу

У мережі з'явилися спокусливі фото дівчини футболіста Артема Шабанова. Шанувальники у захваті від красуні!

Захисник київського футбольного клубу "Динамо" Артем Шабанов особливо не афішує своє особисте життя, проте, відомо, що вже тривалий час футболіст зустрічається з чарівною блондинкою на ім'я Юлія.

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У мережі з'явилися фото Артема Шабанова разом з форвардом киянином Артемом Бєсєдіним під час того, як вони відвідали концерт студії "Квартал 95". Футболісти були у супроводі двох дівчат, серед яких і Юлія.

Дівчина має бездоганну фігуру та активно публікує відверті фото у мережу. За її сторінкою слідкує понад 91 тисяча підписників.

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