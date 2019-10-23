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Independent назвала ТОП 100 футболістів ХХI століття: яке місце посів Шевченко
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Авторитетне британське видання Independent склало рейтинг найкращих футболістів ХХI століття. У ТОП ввійшли 100 футболістів, серед яких – легендарний нападник, а тепер тренер збірної України Андрій Шевченко.
Експерти та футбольні оглядачі спеціально для Independent обрали найкрутіших футболістів останніх двох десятиліть. Під час голосування автори звертали увагу на здібності гравців та їхнє практичне застосування; рівень, на якому вони грали; їхню участь у турнірах та, звісно, їхні досягнення.
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У підсумку, видання опублікувало рейтинг, у якому знайшлось місце для нашого Андрія Шевченка. Нинішній наставник збірної України розташувався в першій двадцятці між Стівеном Джеррардом і Неймаром. Цікаво, що в ТОП 5 увійшли чотири гравці Барселони.
ТОП 20 найкращих футболістів XXI століття
1. Ліонель Мессі
2. Кріштіану Роналду
3. Хаві Ернандес
4. Роналдінью
5. Андрес Іньєста
6. Роналдо
7. Тьєррі Анрі
8. Зінедін Зідан
9. Кака
10. Фабіо Каннаваро
11. Андреа Пірло
12. Серхіо Рамос
13. Джанлуїджі Буффон
14. Філіпп Лам
15. Луїш Фігу
16. Луїс Суарес
17. Серхіо Бускетс
18. Стівен Джеррард
19. Андрій ШЕВЧЕНКО
20. Неймар
Усі фото: gettyimages
Повний рейтинг ТОП 100 можна переглянути на сайті Іndependent
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