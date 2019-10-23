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Independent назвала ТОП 100 футболістів ХХI століття: яке місце посів Шевченко

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Шева у Мілані - фото 1
Шева у Мілані / gettyimages

Авторитетне британське видання Independent склало рейтинг найкращих футболістів ХХI століття. У ТОП ввійшли 100 футболістів, серед яких – легендарний нападник, а тепер тренер збірної України Андрій Шевченко.

Експерти та футбольні оглядачі спеціально для Independent обрали найкрутіших футболістів останніх двох десятиліть. Під час голосування автори звертали увагу на здібності гравців та їхнє практичне застосування; рівень, на якому вони грали; їхню участь у турнірах та, звісно, їхні досягнення.

До теми: Андрій Шевченко емоційно прокоментував матч з Португалією

У підсумку, видання опублікувало рейтинг, у якому знайшлось місце для нашого Андрія Шевченка. Нинішній наставник збірної України розташувався в першій двадцятці між Стівеном Джеррардом і Неймаром. Цікаво, що в ТОП 5 увійшли чотири гравці Барселони.

ТОП 20 найкращих футболістів XXI століття

1. Ліонель Мессі

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Lionel Messi

2. Кріштіану Роналду

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Cristiano Ronaldo

3. Хаві Ернандес

Xavi Hernandez - фото 363306
Xavi Hernandez

4. Роналдінью

Ronaldinho - фото 363307
Ronaldinho

5. Андрес Іньєста

Andres Iniesta - фото 363308
Andres Iniesta

6. Роналдо

7. Тьєррі Анрі

8. Зінедін Зідан

9. Кака

10. Фабіо Каннаваро

11. Андреа Пірло

Andrea Pirlo - фото 363311
Andrea Pirlo

12. Серхіо Рамос

13. Джанлуїджі Буффон

14. Філіпп Лам

15. Луїш Фігу

16. Луїс Суарес

Luis Suarez - фото 363303
Luis Suarez

17. Серхіо Бускетс

18. Стівен Джеррард

19. Андрій ШЕВЧЕНКО

Andrei Shevchenko - фото 363313
Andrei Shevchenko

20. Неймар

Neymar - фото 363324
Neymar

Усі фото: gettyimages

Повний рейтинг ТОП 100 можна переглянути на сайті Іndependent

Це цікаво: Дивитись відео голів та огляд матчу Шахтар – Динамо Загреб

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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