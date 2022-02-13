Україна злетіла у рейтингу Євробачення 2022 після перемоги Аліни Паш: таблиця букмекерів

Оголошення результатів українського Нацвідбору неабияк вплинули на попередні рейтинги країн, яким пророкують перемогу на Євробаченні 2022. Дивіться, як зараз виглядає таблиця букмекерів.

Після перемоги Аліни Паш на Нацвідборі на цьогорічне Євробачення Україна більше не на 6 місці у рейтингах букмекерів. За один вечір артистка, яка представлятиме нашу країну з піснею "Тіні забутих предків", опинилася одразу на 2 позиції. Про це йдеться на сайті Eurovisionworld.

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Отже, трійка лідерів зараз виглядає так: перше місце прогнозують італійському колективу Mahmood та BLANCO, які виступатимуть із піснею "Brividi", срібло від букмекерів одержала українка Аліна Паш, а на третьому місці опинилися Швеція.

Шанси на перемогу України оцінюють у 8%. Проте ще не усі країни обрали своїх учасників, тож список може змінюватися.

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