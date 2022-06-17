Україна запроваджує візовий режим з росією від 1 липня

Відомо, що Кабмін ухвалив рішення про припинення дії угоди про безвізовий режим України з росією. Це рішення набуде чинності з 1 липня 2022 року й візовий режим вступить у дію.

Президент України, Володимир Зеленський зазначив, що згідно з запланованим рішенням Кабінету Міністрів, від 1 липня Україна запровадить візовий режим в'їзду для громадян росії.

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"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України", – прокоментував Зеленський.

Також зауважте, що держава-агресор видає на тимчасово окупованих територіях України свої паспортні документи. Члени Комітету закликають не визнавати їх, адже примусова паспортизація – це один із ключових елементів загарбницької політики.

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