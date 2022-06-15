Ось скільки коштів німці пожертвували Україні після 24 лютого

Німецький центральний інститут соціальних проблем (DZI) повідомив, скільки мільйонів євро переказали німці благодійним організаціям, які опікуються українцями, з початку повномасштабної війни, яку розв'язала росія на території України.

Німці пожертвували Україні 812 мільйонів євро. Відомо, що це найбільша номінальна сума благодійних внесків громадян Німеччини з часів Другої світової війни.

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Дані отримали після опитування 11 організацій та альянсів допомоги, яке відбулося у березні. Інститут вважає, що після 24 березня загальна сума пожертв зросла ще на 180 мільйонів євро.

"На нашу думку, готовність пожертвувати та підтримувати Україну все ще висока. Проте обсяги грошей і речей, що даруються щодня, зменшилися", – коментує один із директорів DZI в Берліні Буркхард Вільке.

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