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війна Kalush

Цифра дня: скільки насправді Україна отримала озброєння від міжнародних партнерів

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Цифра дня: скільки насправді Україна отримала озброєння від міжнародних партнерів - фото 1

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, повідомила, що за підрахунками того, скільки озброєння потрібно захисникам, ми отримали зовсім мало. Читайте далі та дізнайтеся, скільки міжнародні партнери наразі надали озброєння, якого потребує Україна.

Відомо, що ця цифра становить лише 10% від того, що потрібно. Ганна Маляр наголошує на прискоренні надання допомоги Україні, адже щоденне зволікання згубне.

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"Це фактично життя українських воїнів, це життя українських людей, цивільного населення, це зруйновані українські міста, і, зрештою, це, як ми бачимо вже зараз, тимчасово окуповані території. Скільки б зусиль не докладала Україна, хоч би якою професійною була наша армія, але без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну… Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібно, ми отримали приблизно 10%", – прокоментувала Ганна Маляр.

Цифра дня: скільки насправді Україна отримала озброєння від міжнародних партнерів - фото 507549

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