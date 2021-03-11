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Коронавірус 8 березня

Україна за 30 секунд: неймовірне відео, яке варто побачити кожному

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Україна за 30 секунд: неймовірне відео, яке варто побачити кожному - фото 1

Український блогер та мандрівник Назар Дорош опублікував 30-секундне відео, в якому показав нарізку з найзнаменитіших туристичних локацій в Україні і найкрасивіших місць. Яскравий ролик в мить став вірусним і заполонив мережу.

Так, у відео під назвою "What is Ukraine?", яким Назар Дорош поділився на своїй сторінці в Instagram, показано Тунель кохання, Чорнобиль, Прип'ять, Кінбурнську косу, гору Драгобрат, Червоноградський замок і багато інших локації, які приваблюють не тільки українських туристів, але й гостей з-за кордону.

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"Нумо покажімо всьому світу, що таке Україна", – підписав ролик Дорош. Лише за добу відео зібрало понад два мільйони переглядів і розлетілося мережею.

Раніше Назар уже демонстрував публіці свої відео на YouTube, на яких показував найцікавіші місця в Україні. Хлопець щиро захоплюється зйомками і намагається донести землякам, наскільки прекрасна наша країна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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