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Репортаж українця про карпатське село увійшов у топ National Geographic

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Історія про Волосянку з'явилася у National Geographic - фото 1
Історія про Волосянку з'явилася у National Geographic / natgeotraveller

Фотоісторія Артура Абраміва про маленьке мальовниче українське село в Карпатах увійшла у ТОП 10 нарисів про подорожі за версією National Geographic Traveller.

Репортаж українця Артура Абраміва з гірського села Волосянка увійшов у десятку найкращих фотоісторій 2020 року версії National Geographic Traveller. У журналі відзначили, що фотограф поїхав в Карпати, щоб "близько познайомитися з місцевими жителями Волосянки, села, яке не хвилює пандемія".

До слова: Київське кафе Veterano Brownie показали у серіалі на National Geographic

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"Волосянка – курортне селище з горбистими пагорбами і нескінченними зеленими пасовищами, розташоване у Львівській області в українських Карпатах. Тут проживає трохи більш як 1500 жителів. Попри частий приплив міських туристів, які облюбували пішохідні стежки і гірські походи, в селі офіційно не зареєстровано жодного випадку COVID-19. Щомісяця з 2015 року український фотограф-документаліст Артур Абрамів залишає міські пейзажі Нового Роздолу, щоб досліджувати частину гірського хребта", – йдеться про фотонарис українця.

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Джерело: natgeotraveller
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