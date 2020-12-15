Мандруй Україною: представлено атмосферне відео з ЧАЕС, яке заохочує до подорожей країною

Держагентство розвитку туризму до Дня ліквідаторів аварії на ЧАЕС, який припав на вчора, 14 грудня, опублікувало ролик проєкту Мандруй Україною. Надихаючі кадри присвячені зоні відчуження.

У відео головну роль виконав дворазовий олімпійський чемпіон з веслування Юрій Чебан. А саундтреком в ролику стала пісня Місто у виконанні ONUKA.

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Повідомляється також, що проєкт Мандруй Україною реалізується на волонтерських засадах за участю держави, місцевої влади, бізнесу та креативних індустрій.

"Чорнобильська зона відчуження – це місце, де зупинився час. Де варто побувати кожному і подумати про сенс життя. Щоб потім побачити, як відроджується природа на руїні, зробленою цивілізацією. Тут ви можете побути наодинці з собою і світом, зрозуміти те, що зазвичай ховається за сірою буденністю", – йдеться в описі до відео.

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