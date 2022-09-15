Україна увійшла у ТОП 3 світових лідерів з використання криптовалюти

Згідно з новим дослідженням, яка оприлюднила аналітична блокчейн-компанія Chainalysis, Україна в трійці світових лідерів з використання криптоактивів. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

У рейтингу глобального індексу використання криптоактивів у 2022 році Україна на третьому місці. Про це повідомили у Мінцифрі.

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Відомо, що працівники Мінцифри хочуть забезпечити розвиток і легалізацію криптоіндустрії в Україні. Спеціально для цього розробили закон "Про віртуальні активи". Це створить правове поле для розвитку бізнесу.

"Це дозволить криптокомпаніям легально вести бізнес в Україні та офіційно працювати з банківською системою, а українцям – декларувати та захищати свої доходи у віртуальних активах", – коментують у Мінцифрі.

А Михайло Федоров, голова Мінцифри, розповідає, що разом з Комісією з цінних паперів та фондового ринку працюють над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу України, щоб визначити оподаткування операцій з віртуальними активами.

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