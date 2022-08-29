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Що таке фізичний ключ безпеки і як ним користуватись

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Що таке апаратний ключ безпеки (токен) - фото 1
Що таке апаратний ключ безпеки (токен) / Austin Distel on Unsplash

Є чимало способів посилити свій рівень безпеки у мережі та зберегти свою приватну інформацію. Тому експерти звернули увагу на фізичний ключ безпеки, який нагадує звичайну флешку, але теж не зайвий у сучасному світі.

У Держспецзв'язку продовжують ділитись важливою інформацією щодо безпечного користування гаджетами, інтернетом та протидії загрозам у кіберпросторі. Цього разу фахівці розповіли про фізичний ключ безпеки, який допоможе зберігати вашу персональну інформацію так, щоб до неї не могли отримати доступ інші.

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Апаратний ключ безпеки (токен) – це захищений пристрій, який схожий зовні на звичайну флешку, але дозволяє зберігати КЕП (кваліфікований електронний підпис), логінитись у різних сервісах, а також заходити у свої облікові записи на різноманітних платформах в рамках двофакторної автентифікації.

Такі ключі можуть бути різноманітних видів, наприклад, підключатись через Bluetooth, USB чи NFC, а також мають широкий функціонал. Тому варто звертати увагу на всі ці характеристики, обираючи апаратний ключ для себе.

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regularguy.eth on Unsplash

Як налаштувати ключ безпеки для двофакторної автентифікації: оберіть платформу, у профіль на якій ви хочете заходити за допомогою ключа, перейдіть у налаштування та дотримуйтесь інструкцій.

Серед недоліків використання можна назвати те, що апаратний ключ може бути пошкоджений або загублений. На такий випадок потрібно передбачити в облікових записах інші додаткові способи підтвердження особи, – радять експерти.

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