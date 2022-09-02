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Samsung знову потролила Apple перед анонсом iPhone 14 – відео

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Samsung висміяв новенький iPhone 14 - фото 1
Samsung висміяв новенький iPhone 14 / Скриншот з відео

Компаній Samsung та Apple є вічними конкурентами на ринку, які регулярно висміюють товари суперника. Тож за кілька днів до анонсу новенького iPhone 14 з'явився глузливий ролик від Samsung про цей "інноваційний" смартфон.

У компанії Samsung існує стара-добра традиція регулярно демонструвати всі недоліки свого конкурента, а саме компанії Apple. Вже 7 вересня "яблучний" бренд проведе першу презентацію новинок, серед яких може з'явитись і iPhone 14, тож представники Samung присвятили цьому окреме епічне відео, пише Радіо MAXIMUM.

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У ролику можна побачити переваги флагманських смартфонів Samung на фоні флагманів від Apple. Автори наголошують на якості камери, яка підходить навіть для астрофотографії, а також на естетичному дизайні.

Пристебніться перед новою презентацією Apple, адже ви потрапите у світ, де всі будуть обертатись, але не у ваш бік, де камера з найвищою роздільною здатністю буде в кишені когось іншого, а епічне фото Місяця, яке збере всі вподобайки, буде не вашим... Бо ці інновації не скоро з'являться в iPhone, але вони вже тут, в Galaxy, – можна почути на відео.

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