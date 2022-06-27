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Яким буде опалювальний сезон в Україні: відповідь Мінрегіону
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Вторгнення російських окупантів та руйнування, які вони несуть з собою, змінили стан справ у всіх сферах життя в Україні. Тому чимало українців хвилюють про опалювальний сезон, який буде неймовірно складний через постійні атаки та шкоду від загарбників.
Влада вже готує громадян до того, що через війну наступний опалювальний сезон буде дуже складним, тому варто починати до нього готуватись. У Міністерстві розвитку громад та території під час телемарафону також розповіли, чого чекати взимку та чи будуть віялові відключення.
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Такі речі (віялові відключення – ред.) не плануються. Ми розуміємо, що опалювальний сезон – це баланс наявності природного газу, вугілля, а також електроенергії. Також ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії. Над цим ми активно, як працювали, так і працюємо, – наголосив глава міністерства Олексій Чернишов.
Він також додав, що в Україні вже є громади, які перейшли на альтернативні джерела, що є правильним рішенням у цій ситуації з газом.
Тому радимо потурбуватись про утеплення своїх домівок та альтернативи для зимового періоду, а також не забувати, що електронагрівачі створюють серйозне навантаження на електромережу.
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