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Призов на військову службу жінок в Україні: 4 популярні фейки
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В Україні триває воєнний стан, а разом з ним і мобілізація. Через це в мережі з'являється чимало неправдивої інформації про призов на службу жінок.
У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на нові фейки про призов на службу українок. Упродовж останніх тижнів у соцмережах активно поширювалась тези про примусову мобілізацію жінок без військового досвіду. Але в такі повідомлення не мають нічого спільного з правдою.
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Фейк №1: Чув, що жінок від 18 до 60 років забиратимуть в армію, а потім на війну!
Правда: старт взяття на облік для жінок має стартувати з 1 жовтня 2022 року. Це передбачає те, що жінка перебуває у запасі ЗСУ, Нацгвардії чи інших військових формувань та стає військовозобов'язаною. Але це стосується лише жінок тих професій, які вказані у наказі Міноборони. Повний перелік тут.
Фейк №2: Жінок, в яких є діти, також заберуть в армію, а дітей віддадуть родичам.
Правда: Жінки з дітьми до 18 років не підлягають мобілізації.
Фейк №3: Я сам бачив, що жінки служать! Що ви таке розказуєте?
Правда: Взяття на облік та мобілізація - це різні речі. Абсолютно всі жінки, які зараз несуть службу, роблять це добровільно та/або за контрактом.
Фейк №4: Жінок можуть забирати примусово
Правда: під час війни жінок можуть прийняти на військову службу чи на службу у резерві тільки у тому випадку, якщо вони самі цього хочуть та вкладають контракт.
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