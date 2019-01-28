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У відділеннях ПриватБанку з'являться зчитувачі ID-паспортів

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ID-паспорти будуть зчитуватися з березня - фото 1
ID-паспорти будуть зчитуватися з березня

Незабаром абсолютно всі відділення ПриватБанку отримають безконтактні рідери, які суттєво спростять життя власникам ID-паспортів.

Повідомляється, що у березні 2019 року ПриватБанк встановить у своїх відділеннях безконтактні зчитувачі, які дозволять опрацьовувати дані з паспортів нового зразка. Відповідне повідомлення зробив чат-бот банку.

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Свіжа новина – у березні всі відділення ПриватБанку будуть оснащені спеціальними безконтактними рідерами для ID-карт – паспортів нового зразка. Зчитування даних з документів буде проходити автоматично, – наголошується у повідомленні.

ПриватБанк потішить власників ID-паспортів - фото 304197
ПриватБанк потішить власників ID-паспортів

Раніше ПриватБанк, Mastercard і WOG запустили нову послугу – "готівка на касі". Зазначається, що максимальна сума видачі готівки за одну транзакцію не буде перевищувати 500 гривень, і не матиме прив'язки до вартості покупки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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