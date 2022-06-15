Україна отримала значно менше податків від туризму через війну: на скільки змінилась цифра

Туристична галузь сплатила значно менше податків за перші 4 місяці 2022 року

Упродовж перших чотирьох місяців 2022 року туристична галузь в Україні сплатила менше коштів, ніж за аналогічний період у 2021 році. Цифра скоротилась на 18%.

Ба більше, кількість платників податків у сфері туризму упродовж перших місяців війни скоротилась. У Державному агентстві розвитку туризму зауважили, що мовиться про 10%, передає The Village Україна.

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Зауважимо, що державний бюджет за перші чотири місяці отримав 370 мільйонів гривень від готелів і санаторіїв. Це найбільший внесок з галузі туризму. Але і цього недостатньо, щоб порівнятись з даними минулого року (на 24% менше).

Діяльність турбаз, кемпінгів і дитячих таборів відпочинку зазнав спаду на 58%. Натомість туроператори та власники приватних садиб сплатили до бюджету на 5% більше податків. Мовиться про майже 100 мільйонів гривень.

Які області заплатили найбільше податків

Івано-Франківська

Львівська

Київська та місто Київ

Одеська

Дніпропетровська

Закарпатська

Харківська

Запорізька

Полтавська.

Водночас продовжує зазнавати збитків українська інфраструктура. Мовиться про те, що через війну їхня загальна сума складає 105,5 мільярда доларів США. Загалом економіка нашої держави, разом із непрямими вливаннями, втратила від 564 до 600 мільярдів доларів.

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