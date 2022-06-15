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війна Kalush

Син Воррена Баффета пожертвував Україні майже 3 мільйони доларів: куди їх витратять

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Говард Баффет допоможе українським військовим - фото 1
Говард Баффет допоможе українським військовим

Минулого тижня до України прибув син мільярдера Воррена Баффета Говард. Тепер же він вирішив пожертвувати на потреби України майже 3 мільйони доларів.

Про це розповіло видання "Голос Америки". Воно зазначило, що Говард Баффет перерахував 2,7 мільйона доларів на користь благодійної організації Spirit of America.

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Кошти спрямують на потреби ЗСУ. Зокрема, дев'ять автобусів для Тероборони та 375 новітніх травматологічних комплектів для військових ЗСУ.

"Я ніколи не бачив нічого подібного у моєму житті. Мільйони біженців намагаються залишити країну, і це надзвичайно складна ситуація для цієї країни. Я вважаю, ми маємо підтримувати Україну в цій боротьбі. Це дуже важка боротьба для них", – підкреслив Говард Баффет.

Нагадаємо, що він приїжджав до України минулого тижня. Під час візиту нашої держави Говард Баффет провів зустріч з Володимиром Зеленським. Тоді сина мільярдера закликали долучитись до відбудови нашої держави. Також йому запропонували вкладати кошти у різні проєкти.

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Говард Баффет іде слідами батька. Він очолює американську корпорацію Berkshire Hathaway. Її власником, зауважимо, є сам Воррен Баффет.

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