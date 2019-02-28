Україна не зможе голосувати за учасників Євробачення 2019, і ось чому

Не зважаючи на те, що Україна відмовилася від участі у Євробаченні 2019, НСТУ буде транслювати виступи усіх учасників пісенного конкурсу. Проте українці не зможуть підтримати голосуванням своїх фаворитів. Дізнайтеся причину.

Як повідомила голова делегації Євробачення 2019 від України Оксана Скибінська на прес-конференції, що пройшла у четвер, 28 лютого, жителі України не матимуть права голосувати за учасників з інших країн на цьогорічному пісенному конкурсі, що пройде у Тель-Авіві.

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Україна не представлятиме свого учасника, відповідно голосувати вона не буде. Це буде так, як у 2015 році, – зазначина Скибінська.

Жителі України не голосуватимуть за учасників Євробачення 2019

Нагадаємо, що переможниця Національного відбору на Євробачення 2019 MARUV не погодилася підписати договір з НСТУ. Крім цього, срібні та брозові призери Нацвідбору (гурти Freedom Jazz та KAZKA відповідно) також відмовилися цьгоріч представляти Україну.

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