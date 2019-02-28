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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Україна не зможе голосувати за учасників Євробачення 2019, і ось чому

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Україна не зможе голосувати за учасників Євробачення 2019, і ось чому - фото 1

Не зважаючи на те, що Україна відмовилася від участі у Євробаченні 2019, НСТУ буде транслювати виступи усіх учасників пісенного конкурсу. Проте українці не зможуть підтримати голосуванням своїх фаворитів. Дізнайтеся причину.

Як повідомила голова делегації Євробачення 2019 від України Оксана Скибінська на прес-конференції, що пройшла у четвер, 28 лютого, жителі України не матимуть права голосувати за учасників з інших країн на цьогорічному пісенному конкурсі, що пройде у Тель-Авіві.

До слова: Чи покаже Україна виступ Лазарєва на Євробаченні 2019: відповідь Суспільного

Україна не представлятиме свого учасника, відповідно голосувати вона не буде. Це буде так, як у 2015 році, – зазначина Скибінська.

Жителі України не голосуватимуть за учасників Євробачення 2019 - фото 310712
Жителі України не голосуватимуть за учасників Євробачення 2019

Нагадаємо, що переможниця Національного відбору на Євробачення 2019 MARUV не погодилася підписати договір з НСТУ. Крім цього, срібні та брозові призери Нацвідбору (гурти Freedom Jazz та KAZKA відповідно) також відмовилися цьгоріч представляти Україну.

Читайте також: До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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