Чи покаже Україна виступ Лазарєва на Євробаченні 2019: відповідь Суспільного

Національна суспільна телерадіокомпанія України на прес-конференції щодо Євробачення 2019 відповіла на запитання, яке тепер цікавить усіх. Дізнайтеся, чи транслюватиме Суспільне виступ Росії в Тель-Авіві!

Як відомо, на Євробачення 2019 від України не поїде ніхто. Таке рішення ухвалили після того, як MARUV і Суспільне не дійшли згоди, а Freedom Jazz та KAZKA відмовилися замінити переможницю Нацвідбору. Однією з причин скандалу навколо конкурсу стали гастролі артистів у Росії. То чи покажуть в Україні виступ російського виконавця Сергія Лазарєва, який у 2016-му програв Джамалі?

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Як повідомили представники НСТУ, Суспільний мовник зобов'язаний транслювати всі виступи, у тому числі – й Росії. Такі правила встановила Європейська мовна спілка, тож втручатися у сам конкурс або вирізати певні фрагменти UA:Перший не має права.

Єдине, чого може не показувати український мовник, – виступи в інтервал-актах. Замість цього транслюватимуть рекламу, як це було із виступом ONUKA на Євробаченні 2017.

Ми готові прийняти ще одну порцію хейту в травні через те, що під час трансляції Євробачення буде виступ Росії, хоча НСТУ не має права втручатись в саму трансляцію, – заявив Зураб Аласанія.

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Також глава правління Суспільного зазначив, що у випадку перемоги Лазарєва Україна не буде брати участь у Євробаченні 2020, а також не транслюватиме конкурс.

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