Україна може залишитись без Євробачення 2019: відповідь НСТУ

Євробачення 2019 може відбутися без учасника від України, оскільки досі тривають перемовити з потенційними представниками. Відмова MARUV та Freedom Jazz поставила Національну суспільну телерадіокомпанію (НТСУ) у скрутне становище.

Представниця правління НСТУ Олександра Кольцова під час ефіру на Громадському пояснила, що Україна може залишитись у цьому році без виступу на престижному пісенному конкурсі Євробаченні. Зараз у телерадіокомпанії вже працюють над перемовинами з командою KAZKA, які зайняли третє місце на Нацвідборі.

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"Але мені здається, зараз, в цій ситуації — це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене", — пояснила вона.

Виявилось, що часу на фінальне рішення залишилось доволі мало, адже Суспільне разом з представником України на конкурсі повинні подати організаторам Євробачення номер з розкадровками до 8-10 березня.

Однак на питання, чи може KAZKA виступати за Україну, чи ніхто не представлятиме нашу країну, Олександра Кольцова відзначила, що "це може бути ніхто".

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