Данилко сказав, хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV

Суддя Національного відбору на Євробачення 2019 Андрій Данилко прокоментував скандал навколо MARUV, а також поділився своєю думкою щодо нового представника України в Тель-Авіві.

Нагадаємо, що співачка MARUV та Національна телекомпанія не дійшли спільної згоди, відтак на Євробачення 2019 поїде інший учасник. Хто саме представить Україну – залежить від рішення Суспільного мовника.

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На думку судді відбору Андрія Данилка, головні кандидати – Freedom jazz і KAZKA.

Я вважаю, що не треба відмовлятися від участі, є хороші представники, які можуть поїхати. Якщо MARUV відмовилася або її змусили відмовитися, то повинен їхати виконавець, який посів друге місце – Freedom jazz. Якщо вони відмовляються, то йдемо далі: на третьому місці KAZKA, нехай вони їдуть. Якщо і KAZKA відмовиться, то беремося за четверте місце. І так далі, – зазначив суддя.

За словами Данилка, учасники Нацвідбору не заслуговують того тиску, який на них чинять. Він також впевнений, що питання про позицію конкурсантів щодо українсько-російських відносин і гастролей в РФ треба вирішувати до прямих ефірів.

Але те, що зіпсували свято, зіпсували фінал і влаштували 37-й рік – це не просто жахливо, – резюмував Данилко.

А хто, на вашу думку, має представляти Україну в Тель-Авіві?

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