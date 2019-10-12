Україна – Литва: чарівне звучання гімну України у виконанні DZIDZIO

Збірна України ще на крок стала ближчою до Євро 2020. А перед початком зустрічі чудовим виконанням гімну України футболістів налаштував на перемогу Михайло Хома (DZIDZIO).

У Харкові наша команда перемогла Литву з рахунком 2:0 завдяки дублю Руслана Малиновського.

Дивіться: Україна – Литва, відео голів та огляд матчу 11 жовтня 2019

Поєдинок запам'ятався не тільки блискучою грою підопічних Андрія Шевченка, а й атмосферою на стадіоні Металіст, адже зарядив публіку відомий співак DZIDZIO (Михайло Хома). Саме він перед початком матчу виконав гімн України. Відео до мурах!

Збірна України проведе всій наступний матч відбору на чемпіонат Європи 14 жовтня в Києві. Наша команда зустрінеться зі збірною Португалії. Для дострокового виходу на Євро 2020 українців влаштує і нічия.

ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий