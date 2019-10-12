Україна – Литва: дивитись відео голів та огляд матчу 11 жовтня 2019

У Харкові відбувся матч кваліфікації на Євро 2020 між збірними Україна – Литва. Дивіться відео голів, а також огляд потужної гри!

Збірна України з футболу в матчі кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи 2020 вдома зіграла проти збірної Литви. До матчу наша збірна лідирувала в групі В відбірного турніру. Дивіться, чи вдалося підопічним Андрія Шевченка здобути ще одну перемогу!

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Матч розпочався зі штурму від наших футболістів і Мораес двічі створював небезпеку, а через кілька хвилин Степаненко після подачі з кутового зобов'язаний був відкривати рахунок. Україна абсолютно домінувала і на 29-й хвилині хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський в дотик поцілив у "шістку" гостьових воріт.

Відео гола Руслана Малиновського (Україна):

У другому таймі українці продовжили грати у атакувальний футбол. Литовські гравці помітно втомилися, періодично зупиняючи форвардів збірної України лише за допомогою фолів. Після одного з таких порушень, штрафний удар Малиновського завершився голом. Руслан обвідним ударом відправив круглого чітко в дальній верхній кут воріт!

Відео гола Руслана Малиновського (Україна):

Після перемоги над збірною Литви підопічні Андрія Шевченка залишаються лідерами відбіркової групи і випереджають Португалію на 5 очок.

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