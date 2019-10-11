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День захисника України Олександр Усик

ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий

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який зріст в українських футболістів - фото 1
який зріст в українських футболістів

Ми дізналися зріст найвідоміших українських футболістів й порівняли їх. Вам потрібно вгадати, хто з них вищий або нижчий. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Але ж цікаво дізнатися, якого насправді зросту Шевченко, Єрмоленко, Блохін або Коноплянка. Ми підготували цікавий тест, який перевірить твою інтуїцію та вміння визначати зріст на око. Швидше проходь тест, щоб дізнатися зріст улюблених футболістів.

І ще: ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок шоубізу вищий

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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