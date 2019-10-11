ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий

Ми дізналися зріст найвідоміших українських футболістів й порівняли їх. Вам потрібно вгадати, хто з них вищий або нижчий. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Але ж цікаво дізнатися, якого насправді зросту Шевченко, Єрмоленко, Блохін або Коноплянка. Ми підготували цікавий тест, який перевірить твою інтуїцію та вміння визначати зріст на око. Швидше проходь тест, щоб дізнатися зріст улюблених футболістів.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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