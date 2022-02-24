Укравтодор закликав українців знищувати позначки ворогів на дорогах

Ворог наступає на Україну не лише з повітря, а й по суходолу. Зокрема у мережі поширюються світлини, на яких можна побачити умовні позначки, нанесені військовими Росії. Їх українців в Укравтодорі закликають знищувати.

Відповідний заклик з'явився на фейсбук-сторінці відомства. Також Укравтодор показав, як виглядають ці позначки.

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Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах й інших інфраструктурних об'єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже військо, зокрема вночі, – наголошують в Укравтодорі.

Що робити з позначками?

Їх потрібно замальовувати або присипати землею, брудом, заливати смолою. Також в Укравтодорі закликають кожного українця бути пильним і обов'язково повідомляти про це у поліцію за номером телефону 102!

Позначки, залишені військовими Росії на дорогах, виглядають так:

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що у Дії будуть недоступні деякі документи та послуги. Відповідна інформація з'явилася на його сторінці в телеграмі. Він наголосив, що це рішення тимчасове та потрібне задля безпеки персональних даних українців.

Важливо! По всій Україні впроваджено воєнний стан через військове вторгнення Росії. Що це означає для українців та які обмеження діють у цей період. 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всіх областях країни.

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