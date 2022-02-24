Деякі документи та послуги в Дії тимчасово не будуть доступні, – Федоров

У Дії тимчасово не працюватимуть деякі документи та послуги

Напад Росії на Україну змушує безліч структур робити усе можливе для того, щоб гарантувати безпеку персональних даних. Зокрема, у Дії повідомили, що тимчасово деякі документи та послуги не будуть доступними.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Наша команда робить усе, щоб захистити всі базові реєстри. Тимчасово у Дії не будуть доступні деякі документи та послуги. Усе це робиться у цілях безпеки. Застосунок та портал працюють стабільно. Тримаймося!, – написав він у зверненні.

Наразі у додатку Дія доступні лише три послуги:

єПідтримка Опитування Штрафи ПДР

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