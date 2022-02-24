Нас не здолати: українці вкотре переказали на потреби армії рекордну суму

У нас є суперздібність – гуртуватися перед ворогом. І цього разу ми вкотре це довели. У благодійному фонді "Повернись живим" звітують про черговий рекорд. Дізнайтеся, яку суму за 23 лютого переказали наші земляки на потреби армії!

Тарас Чмут, очільник благодійного фонду "Повернись живим" розповів Українській правді про новий рекорд. Якщо напередодні наші земляки спрямували на потреби армії понад 20 мільйонів гривень, то цього разу сума удвічі більша.

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За вчора, 23 лютого, ми зібрали 40 мільйонів гривень. Українці консолідувалися, – наголосив він.

Очільник фонду також зауважив, що є певні проблеми з готівкою та закупівлями, тож наразі не можна нічого купити. Зокрема повідомляється, що здійснити закупівлі з-за кордону практично неможливо. На це є логічні причини: у повітряному просторі України заборонені польоти цивільної авіації. Також заблоковані морські шляхи.

Куди витратять гроші волонтери? Мовиться про придбання безпілотників, коптерів, приладів для снайперів, а також інші технічні засоби.

Тарас Чмут також звернувся до українців. Він попросив земляків не панікувати та не вестися на фейки, які активно ширяться російськими окупантами з допомогою різних каналів.

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