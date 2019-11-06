Учений назвав основні секрети довголіття з усього світу

Науковець зібрав ключові поради довгожителів з різних країн, щоб зрозуміти, що ж варто робити для збільшення тривалості життя. Все значно простіше, аніж можна було уявити.

Останнім часом кількість людей, які відсвяткували сотню років стала більшати, тому науковці цікавляться різними факторами, які впливають на тривалість життя. Не винятком є і вчений зі США Ден Бюттнер, який організував тривале дослідження, у рамках якого стежив за життям людей в країнах, де найбільше довгожителів. Відзначимо, що це були мешканці Італії, Японії, США, Греції та Коста-Ріки.

І ще: Науковці розповіли, чому не варто спати при світлі

Зазвичай, більшість тих, хто вже задмухав свічку з цифрою 100 на святковому торті, мають доволі активне соціальне життя. Підтримка контактів з близькими, друзями та широке коло знайомств – це звична річ.

Секрети довгого життя

Не варто забувати і про рух, адже чимало довгожителів не нехтують фізичною активністю. Хтось обожнює танці, хтось чимало часу провів на городі чи в саду. Ще однією таємницею довгої тривалості життя можна вважати і те, що люди прив'язують себе до певних духовних практик чи релігій.

Мабуть, найприємнішим фактором, який впливає на життя не лише довгожителів, а всіх людей, є сон. Щонайменше 8 годин якісного нічного відпочинку справді можуть додати кілька років.

Що ж до раціону, то для довголіття добре надавати перевагу стравам середньої калорійності, а от спиртне 100-літні вживають рідко і в малих кількостях.

Секрети довгого життя

Читайте також: 5 буденних речей, які можуть викликати у вас залежність