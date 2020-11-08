Учені знайшли унікальну планетарну туманність: вражаюче фото

Вчені сфотографували унікальну планетарну туманність, яка складається з двох тісно пов'язаних зірок, що обертаються навколо третьої зовнішньої зірки. Третю зірку вчені помітили зовсім недавно, в той час, як туманність NGC 246 відкрили ще століття тому.

NGC 246 або туманність Пакмана, як її ще називають, складається з форм, створених її зірками і газами. Знімок вдалося зробити завдяки великому телескопу (VLT) в Чилі. Жодна інша туманність, відкрита вченими, не має такої конфігурації, як NGC 246. Ці небесні явища зазвичай формуються навколо однієї або двох центральних зірок.

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"Тут ми маємо білу карликову зірку і тьмяну червону карликову зірку (яку ви насправді не бачите на цій картинці), що обертаються навколо одна одної, а потім третю зірку, що обертається навколо двох інших. Третя зірка розташована приблизно в чотири рази далі, ніж дві інші зірки одна від одної, або на відстані приблизно в 1900 разів більше, ніж між Землею і Сонцем", – пишуть вчені.

Науковці підкреслюють, що серед близько 1800 відкритих туманностей, не знайдено аналогічне небесне тіло, що містить понад дві зірки.

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