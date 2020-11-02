Американець показав 2,5-гігапіксельне фото сузір'я Оріон, на створення якого пішло 5 років

Астрофотограф-любитель із США Метт Харбісон виклав в мережу 2,5-гігапіксельних знімок сузір'я Оріон. Зображення складається з сотень фотографій, з'єднаних між собою. Щоб зробити всі знімки, Харбісон роз'їжджав по Америці протягом останніх п'яти років.

Метт Харбісон займає пост міністра з питань молоді у Єпископальній церкві, а астрономія – його давнє захоплення. Найбільше чоловіка цікавить сузір'я Оріон – ще в дитинстві він побачив його в телескоп. Через роки Харбісон взяв в руки професійну камеру QHY 16200 і почав фотографувати небесні тіла.

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Всього американець зробив 2508 знімків у п'яти штатах. Разом з друзями з астрономічного товариства він виїжджав з наметами, щоб спостерігати за чистим небом, і всю ніч безперервно ходив з фотоапаратом, не відриваючи погляду від зірок.

Весь необхідний для зображення матеріал (44 терабайти фотографій) назбирався у Харбісона до квітня, тоді ж він почав "зшивати" знімки. На це пішло ще 500 годин.

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