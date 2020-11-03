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Hubble сфотографував унікальний зоряний "водоспад": фотофакт

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Телескоп Hubble - фото 1
Телескоп Hubble / euronews

Космічний телескоп Hubble зробив незвичайний знімок галактики UGCA 193, яка схожа на водоспад із зірок. Знімок з'явився на офіційному сайті обсерваторії.

За словами астрономів NASA і Європейського космічного агентства, знята на фото галактика розташована у сузір'ї Секстанта. Вона складається з безлічі зірок, які створюють блакитний серпанок, який світиться і візуальний ефект "водоспаду".

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"Синій колір UGCA 193 вказує на те, що зірки, які ми бачимо, гарячі. Причому температура деяких з них у шість разів перевищує температуру нашого Сонця. Ми знаємо, що холодні зірки здаються нашим очам червоними, а гарячі – синіми", – відзначили вчені.

Науковці пояснили, що маса, температура зірки і колір її поверхні пов'язані. Тому, коли важкі зірки "горять" при високих температурах, з'являється синє світіння на їхній поверхні.

Галактика UGCA 193 - фото 433260
Галактика UGCA 193

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Джерело: spacetelescope
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