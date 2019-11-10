Учені знайшли спосіб повертати супутники з орбіти на Землю

За даними NASA, на орбіті Землі перебуває понад 100 мільйонів частинок космічного сміття, з яких близько 23 тисяч – понад 10 сантиметрів у діаметрі. У цю масу входять і уламки супутників, які продовжують обертатися навколо планети. Науковці почали тестувати систему для повернення космічних апаратів.

На початку листопада представники Військово-морської дослідницької лабораторії США запустили на орбіту Землі невеликий пристрій з особливою ниткою довжиною в кілометр. За планом супутник повинен змінити траєкторію польоту при виникненні сили Лоренца через взаємодію з електромагнітним полем планети.

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При запуску експерименту пристрій розпадеться на дві зв'язані частини. Кожна з них почне збирати електрони з іоносфери за допомогою металевих плівок. Обидва супутники також оснащені сонячними панелями та вольфрамовими нитками, які при нагріванні створюють струм. Таким чином енергія може переходити з одного кінця в інший і назад – в залежності від напрямку буде змінюватися і вплив сили Лоренца. В результаті об'єкт можна як уповільнити і опустити нижче, так і прискорити для здійснення складних маневрів без використання палива.

На орбіті Землі міститься шалена кількість космічного сміття

Автори дослідження відзначили, що поточний пристрій покликаний лише підтвердити, що електродинамічна система стабільно працюватиме в іоносфері. Експериментальний супутник не здатний підтримувати потрібну силу струму, щоб помітно змінити траєкторію руху. З цієї ж причини дослідникам доведеться відстежувати його результати за даними вбудованих GPS-маячків.

Так може виглядати експериментальний супутник:

Згодом електродинамічну систему планують застосовувати для повернення більших супутників у майбутньому. Так, компанія Star Technology and Research збирається використовувати її при створенні ElectroDynamic Debris Eliminator – космічного корабля-сміттяра з тенетами та подобою механічної руки.

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