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NASA взялася вивчати місячний ґрунт, який пролежав недоторканим 40 років

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Пробірку з місячним ґрунтом відкрили для вивчення - фото 1
Пробірку з місячним ґрунтом відкрили для вивчення

Під час польотів місії "Аполлон" на початку 1970-х років NASA отримало кілька проб поверхні Місяця. Наразі існує дві повністю незаймані пробірки з місячним ґрунтом. Як повідомляє космічне агентство, разом з дев'ятьма дослідницькими групами був відкритий перший контейнер, який лежав понад 40 років.

Нова ініціатива отримала назву "Проєкт аналізу зразків наступного покоління".

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До завдань дослідників входить вивчення місячного ґрунту. До їхніх рук потрапила пробірка з 60-сантиметровим шаром з каменів і ґрунту, яку вдалося доставити на Землю. У 70 вирішили вирішено не чіпати зразки до появи нових технологій, які допоможуть краще вивчити їх.

NASA взялася вивчати місячний ґрунт, який пролежав недоторканим 40 років - фото 367135
NASA взялася вивчати місячний ґрунт, який пролежав недоторканим 40 років - фото 367134

Фахівці використовували рентгенівське сканування для створення тривимірного зображення зразка в пробірці, яке повинно допомогти зрозуміти структуру ґрунту і визначити найбільш ефективний спосіб його нарізки для подальшого вивчення. Після цього зразок витягнули з пробірки і розділили на сегменти приблизно по 6,35 мм кожен для дослідження різних шарів ядра.

Результати, отримані під час аналізу цих зразків, дадуть NASA нове розуміння Місяця, включаючи історію зіткнень на поверхні, те, як відбуваються зсуви, і як верхній шар розвивався з плином часу, – говорить Чарльз Ширер, науковий співробітник космічного агентства.

NASA взялася вивчати місячний ґрунт, який пролежав недоторканим 40 років - фото 367136
NASA взялася вивчати місячний ґрунт, який пролежав недоторканим 40 років - фото 367133

Другу пробірку відкриють на початку 2020 року. У фахівців є чотири роки, щоб зробити висновки і краще підготуватися до наступного пілотованого польоту на Місяць, який запланований на 2024 рік у рамках місії "Артеміда".

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Джерело: newatlas
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