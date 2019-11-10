На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
NASA взялася вивчати місячний ґрунт, який пролежав недоторканим 40 років
-
- 7
Під час польотів місії "Аполлон" на початку 1970-х років NASA отримало кілька проб поверхні Місяця. Наразі існує дві повністю незаймані пробірки з місячним ґрунтом. Як повідомляє космічне агентство, разом з дев'ятьма дослідницькими групами був відкритий перший контейнер, який лежав понад 40 років.
Нова ініціатива отримала назву "Проєкт аналізу зразків наступного покоління".
І ще: Космонавти на МКС готуватимуть шоколадне печиво, але їсти його не зможуть
До завдань дослідників входить вивчення місячного ґрунту. До їхніх рук потрапила пробірка з 60-сантиметровим шаром з каменів і ґрунту, яку вдалося доставити на Землю. У 70 вирішили вирішено не чіпати зразки до появи нових технологій, які допоможуть краще вивчити їх.
Фахівці використовували рентгенівське сканування для створення тривимірного зображення зразка в пробірці, яке повинно допомогти зрозуміти структуру ґрунту і визначити найбільш ефективний спосіб його нарізки для подальшого вивчення. Після цього зразок витягнули з пробірки і розділили на сегменти приблизно по 6,35 мм кожен для дослідження різних шарів ядра.
Результати, отримані під час аналізу цих зразків, дадуть NASA нове розуміння Місяця, включаючи історію зіткнень на поверхні, те, як відбуваються зсуви, і як верхній шар розвивався з плином часу, – говорить Чарльз Ширер, науковий співробітник космічного агентства.
Другу пробірку відкриють на початку 2020 року. У фахівців є чотири роки, щоб зробити висновки і краще підготуватися до наступного пілотованого польоту на Місяць, який запланований на 2024 рік у рамках місії "Артеміда".
Читайте також: Компанія Adidas тестуватиме кросівки у відкритому космосі
-
09:54Google Pixel 4 неможливо користуватися на вулиці, і ось чому
-
09:23NASA взялася вивчати місячний ґрунт, який пролежав недоторканим 40 років
-
08:56Наталя Могилевська вразила шанувальників природною красою
-
08:33Підтримають вітчизняне: китайці планують конкурувати з Rolls-Royce
-
08:13Науковці зруйнували популярний міф про кімнатні рослини
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
- 09 листопада
-
21:55Дружина Комарова вразила публіку ефектним образом
-
21:23Наді не соромно? Чоловіка Дорофєєвої розкритикували за витівку на літаку
-
21:0010 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Американцеві в McDonald's випадково подали чай з марихуаною
-
20:24Пуститися берега та Вікінги: захисник Манчестер Сіті набив тату з героями серіалів
-
19:49Учені навчили зграю собак-роботів синхронно робити сальто назад і грати в футбол: відео
-
19:20З чим носити чоловічий дощовик: 10 найкращих ідей у фото
-
18:50Мексиканський клуб випустив "космічну форму", присвячену Зоряним війнам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22У мережі показали унікальний кадр з нового Скубі-Ду: як виглядатимуть улюблені персонажі
-
18:00Гороскоп на 10 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Настя Каменських заінтригувала мережу кадром з офісу Playboy
-
17:21Компанія Adidas тестуватиме кросівки у відкритому космосі
-
16:54Експерти назвали головну помилку при зборі ручної поклажі
-
16:32Зеленський привітав українців з Днем української писемності та мови
-
16:12Новий iPhone змусив DxOMark переглянути систему оцінки камер
-
15:53Українська фітнес-модель розбурхала мережу голою фотосесією (18+)
-
15:31У США собаку навчили говорити: вона вже знає 29 слів
-
15:15Японкам забороняють на роботі носити окуляри
-
08:13Науковці зруйнували популярний міф про кімнатні рослини
- 09 листопада
-
21:23Наді не соромно? Чоловіка Дорофєєвої розкритикували за витівку на літаку
-
19:20З чим носити чоловічий дощовик: 10 найкращих ідей у фото
-
16:54Експерти назвали головну помилку при зборі ручної поклажі
-
14:13З якої літери починається найбільше слів в українській мові: цікаві дані
-
12:00Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
08:34Як зробити чай з імбиром максимально корисним
- 08 листопада
-
22:50Вона оцінить: як зробити максимально приємний еротичний масаж
-
19:00100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
-
16:51Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства
-
16:05Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні
-
14:15ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
-
12:15Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Найпопулярніші вірші українських поетів, які знають у всьому світі
-
07:17Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах
- 07 листопада
-
21:52Зеленський записав нове відео за кермом Tesla: складно бути президентом
-
19:20КОПЕНГАГЕН ▶ ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЄ
-
17:00Шевченко і селфі: 5 книг для тих, хто хоче робити круті фото
-
15:10ТЕСТ: Вгадай з якої країни цей сувенір!
-
12:30Прем'єра фільму Додому: відгуки про українського претендента на Оскар
-
10:15Поради для водіїв: як правильно зберігати шини та диски
-
07:15Погода 7 листопада в Україні: похолодання та дощі
-
00:18Динамо Загреб – Шахтар: відео голів і огляд шаленого матчу Ліги чемпіонів
- 06 листопада
-
21:15ДИНАМО ЗАГРЕБ – ШАХТАР ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
19:30Правила паркування на спуску і під гірку: на якій передачі краще залишати авто