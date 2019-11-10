NASA взялася вивчати місячний ґрунт, який пролежав недоторканим 40 років

Під час польотів місії "Аполлон" на початку 1970-х років NASA отримало кілька проб поверхні Місяця. Наразі існує дві повністю незаймані пробірки з місячним ґрунтом. Як повідомляє космічне агентство, разом з дев'ятьма дослідницькими групами був відкритий перший контейнер, який лежав понад 40 років.

Нова ініціатива отримала назву "Проєкт аналізу зразків наступного покоління".

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До завдань дослідників входить вивчення місячного ґрунту. До їхніх рук потрапила пробірка з 60-сантиметровим шаром з каменів і ґрунту, яку вдалося доставити на Землю. У 70 вирішили вирішено не чіпати зразки до появи нових технологій, які допоможуть краще вивчити їх.

Фахівці використовували рентгенівське сканування для створення тривимірного зображення зразка в пробірці, яке повинно допомогти зрозуміти структуру ґрунту і визначити найбільш ефективний спосіб його нарізки для подальшого вивчення. Після цього зразок витягнули з пробірки і розділили на сегменти приблизно по 6,35 мм кожен для дослідження різних шарів ядра.

Результати, отримані під час аналізу цих зразків, дадуть NASA нове розуміння Місяця, включаючи історію зіткнень на поверхні, те, як відбуваються зсуви, і як верхній шар розвивався з плином часу, – говорить Чарльз Ширер, науковий співробітник космічного агентства.

Другу пробірку відкриють на початку 2020 року. У фахівців є чотири роки, щоб зробити висновки і краще підготуватися до наступного пілотованого польоту на Місяць, який запланований на 2024 рік у рамках місії "Артеміда".

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