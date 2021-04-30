Учені змогли за допомогою бактерій очистити воду від мікропластику

Науковці з Гонконзького політехнічного університету знайшли спосіб очищати воду від мікропластику. Для цього вони використали бактерії.

Як повідомляє The Guardian, дослідники використовували бактерії. Вони природним чином групуються та прилипають до поверхонь, утворюючи речовину під назвою "біоплівка".

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Згодом учені планують використовувати цю властивість для створення мереж, які будуть переробляти частки мікропластику в забруднених водах.

Проєкт ще потребує доопрацювання, але вчені впевнені, що їх метод допоможе в боротьбі з пластиковими відходами у майбутньому. Однією з переваг розробки є той факт, що забруднення будуть усувати природні мікроорганізми, які нешкідливі для довкілля.



Позбутися мікропластику можна буде за допомогою спеціальних бактерій

"Ми повинні розробити ефективні рішення, які допоможуть виявити, зібрати та переробити шкідливі частинки, щоб зупинити пластифікацію нашої планети", – стверджує автор дослідження Сільвія Ланг Лю.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Converse відчинив віртуальний магазин на сміттєвому острові у Тихому океані. Там представлені кеди, які можна купити за пожертви.

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