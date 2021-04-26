Створено електромобіль, який поглинає вихлопні гази інших авто

Проєкт інноваційного транспортного засобу Airo представили в Шанхаї. Airo стане першим автомобілем, який випустить нещодавно створений китайський бренд IM Motors.

"Airo – це не просто ще один електромобіль, який не забруднює повітря. Він йде ще далі і, використовуючи новітню технологію HEPA-фільтрів, під час руху вбирає вихлопні гази інших автомобілів", – розповів виданню dezeen засновник Heatherwick Studio Томас Гізервік.

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Встановлена ​​в електромобілі система очищення повітря може працювати як в автономному, так і в ручному режимі. У Airo скляна стеля і розсувні прозорі двері, які можна затемнити для створення приватності. Салон електромобіля спроєктували як багатофункціональну кімнату: простір дозволяє тут обідати, працювати, грати і спати.

Також Heatherwick Studio розробила концепцію зарядної станції. Це вигнута сталева конструкція з висувним дротом для зарядки. Виробництво Airo планують почати в 2023 році.

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