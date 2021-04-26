Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Створено електромобіль, який поглинає вихлопні гази інших авто

  • 25
Airo - фото 1
Airo / dezeen

Проєкт інноваційного транспортного засобу Airo представили в Шанхаї. Airo стане першим автомобілем, який випустить нещодавно створений китайський бренд IM Motors.

"Airo – це не просто ще один електромобіль, який не забруднює повітря. Він йде ще далі і, використовуючи новітню технологію HEPA-фільтрів, під час руху вбирає вихлопні гази інших автомобілів",розповів виданню dezeen засновник Heatherwick Studio Томас Гізервік.

Читайте також: У стилі Volkswagen Beetle: у Китаї дебютував незвичний електрокар

Встановлена ​​в електромобілі система очищення повітря може працювати як в автономному, так і в ручному режимі. У Airo скляна стеля і розсувні прозорі двері, які можна затемнити для створення приватності. Салон електромобіля спроєктували як багатофункціональну кімнату: простір дозволяє тут обідати, працювати, грати і спати.

Також Heatherwick Studio розробила концепцію зарядної станції. Це вигнута сталева конструкція з висувним дротом для зарядки. Виробництво Airo планують почати в 2023 році.

Створено електромобіль, який поглинає вихлопні гази інших авто - фото 457081

Створено електромобіль, який поглинає вихлопні гази інших авто - фото 457082

Створено електромобіль, який поглинає вихлопні гази інших авто - фото 457083

І ще: Volkswagen висміяв Subaru Outback у новому ролику, присвяченому електрокару ID.4

пропозиції партнерів
Новини