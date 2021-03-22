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Учені заявили, що Арктика може покритися зеленими рослинами через глобальне потепління
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Науковці з США, Канади та Австралії заявили, що через зміну клімату Арктика може позеленіти. Так, за 100 тисяч років ареал деяких чагарників змістився на 400 кілометрів на південь.
Дослідники взяли ДНК стародавніх рослин, зібраних в озерних відкладеннях в арктичній зоні. Потім вони вивчили їх і з'ясували, що росло в регіоні більше тисячі століть назад. Завдяки аналізу вчені отримали знімок видів рослин і встановили, що ареал росту карликової берези за цей час віддалився від Арктики на 400 кілометрів. Це свідчить про те, що раніше Заполяр'я було схоже на зелену і квітучу тундру.
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Фахівці прийшли до висновку, що арктичні види рослинності можуть знову поширюватися в Арктиці на тлі глобального потепління, і це серйозно змінить зовнішній вигляд цієї території. Зараз карликова береза охоплює практично всю територію Європи, крім вкрай південних районів, і майже всю територію Канади.
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